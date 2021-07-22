Чт, 22.07.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Лето продолжается: в четверг потеплеет до +26 градусов

Жаркий день на пляже в Мангальсале ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, но день, скорее всего, пройдет без осадков, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, однако во второй половине дня в прибрежных районах он станет порывистым. Температура воздуха повысится до +22...+26 градусов.

Днем и во второй половине дня интенсивность ультрафиолетового излучения будет от средней до высокой, поэтому стоит избегать длительного пребывания на солнце с открытыми частями тела.

В Риге ожидается переменная облачность, однако день пройдет без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, западный ветер, а воздух прогреется до +24...+25 градусов.

НАВЕРХ
Back