Лето продолжается: в четверг потеплеет до +26 градусов

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, однако во второй половине дня в прибрежных районах он станет порывистым. Температура воздуха повысится до +22...+26 градусов.

Днем и во второй половине дня интенсивность ультрафиолетового излучения будет от средней до высокой, поэтому стоит избегать длительного пребывания на солнце с открытыми частями тела.