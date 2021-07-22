Лето продолжается: в четверг потеплеет до +26 градусов
В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, но день, скорее всего, пройдет без осадков, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, но день, скорее всего, пройдет без осадков, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, однако во второй половине дня в прибрежных районах он станет порывистым. Температура воздуха повысится до +22...+26 градусов.
Днем и во второй половине дня интенсивность ультрафиолетового излучения будет от средней до высокой, поэтому стоит избегать длительного пребывания на солнце с открытыми частями тела.
В Риге ожидается переменная облачность, однако день пройдет без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, западный ветер, а воздух прогреется до +24...+25 градусов.