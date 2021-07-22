В пятницу в Латвии местами возможны грозы

Ночью будет дуть западный ветер - от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывами до 14 метров в секунду. Во второй половине ночи ветер постепенно перейдет в северный. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, на побережье столбик градусника не опустится ниже +17…+21 градуса.

Ночью в Риге синоптики прогнозируют облачность, которая в начале ночи будет небольшой, но постепенно усилится, а рано утром в столице возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный западный ветер, температура составит +17…+19 градусов.

Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, днем небо преимущественно будет ясным. В южной части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер до 14 метров в секунду, на побережье - порывистый. Воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В середине дня и во второй половине дня интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренной, но жителям все же следует избегать длительного пребывания на открытом солнце.