Ночью местами похолодает до +8 градусов
Сегодня ночью в Латвии возможен туман, местами температура воздуха опустится до +8 градусов, прогнозируют синоптики.
Сегодня ночью в Латвии возможен туман, местами температура воздуха опустится до +8 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью атмосферное давление повысится, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, на побережье будет теплее - +14...+17 градусов.
Суббота будет солнечной, без осадков. При слабом и умеренном северном ветре температура воздуха составит +21...+26 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +22...+24 градуса.