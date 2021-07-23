Пт, 23.07.2021
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Ночью местами похолодает до +8 градусов

ФОТО: LETA

Сегодня ночью в Латвии возможен туман, местами температура воздуха опустится до +8 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью атмосферное давление повысится, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, на побережье будет теплее - +14...+17 градусов.

Суббота будет солнечной, без осадков. При слабом и умеренном северном ветре температура воздуха составит +21...+26 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +22...+24 градуса.

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