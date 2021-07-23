Этим летом установлено уже 100 новых температурных рекордов

90 процентилей - значение, которое рассчитывается на основе данных о средней температуре в период с 1981-го по 2010 год. Соответственно, в 90% случаях в конкретный день в 1981-2010 гг. средняя температура воздуха была ниже этого значения.

После прохладного и дождливого мая в июне температура воздуха поднялась выше нормы, и во второй половине месяца в стране установилась аномальная жара, в результате чего июнь стал самым теплым в истории метеонаблюдений с 1924 года. Средняя температура июня превышала норму 1981-2010 гг. на 4,1 градуса.

В первый месяц лета были побиты 82 рекорда максимальной суточной температуры. В первой и второй декаде июля жара продолжалась. Первая декада месяца была на 5,9 градуса теплее нормы, а вторая декада - на 5,1 градуса. В июле установлено уже 47 новых температурных рекордов.

В июне и июле большим было и количество дней, когда максимальная температура воздуха на станциях метеонаблюдений превышала +27 градусов. Этим летом в Латвии также было много тропических ночей, когда температура воздуха не опускалась ниже +20 градусов. Больше всего таких ночей было в Риге - 18, что является новым рекордом для всей Латвии.