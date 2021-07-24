Суббота будет преимущественно солнечной и сухой

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, воздух прогреется до +21...+26 градусов.

Во второй половине дня ожидается ультрафиолетовое излучение средней силы, поэтому жителям рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце с открытыми частями тела.

В Риге ожидается частично облачная и сухая погода. Будет дуть слабый северный ветер, а максимальная температура воздуха составит +22...+24 градуса.