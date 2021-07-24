Сб, 24.07.2021
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Суббота будет преимущественно солнечной и сухой

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу ожидается преимущественно солнечная погода, периодически небо будут закрывать облака, однако осадков не ожидается, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, воздух прогреется до +21...+26 градусов.

Во второй половине дня ожидается ультрафиолетовое излучение средней силы, поэтому жителям рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце с открытыми частями тела.

В Риге ожидается частично облачная и сухая погода. Будет дуть слабый северный ветер, а максимальная температура воздуха составит +22...+24 градуса.

Галерея: Лето в Латвии

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