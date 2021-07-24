Июль может стать самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений в Латвии

Жаркая, сухая и солнечная погода сохранится всю первую половину недели - воздух будет прогреваться до +30 градусов и выше, а по ночам столбики термометров местами не опустятся ниже +20 градусов, однако жара не будет такой же длительной и интенсивной, как в конце июня - первой половине июля.