Июль может стать самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений в Латвии
Ожидается, что июль этого года станет самым жарким месяцем в истории метеорологических наблюдений в Латвии, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ожидается, что июль этого года станет самым жарким месяцем в истории метеорологических наблюдений в Латвии, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Вместе с еще одной волной жары, которая начнется в воскресенье, июль может стать самым жарким месяцем в Латвии с 1924 года. В первой половине следующей недели ожидается жара до +28…+30 градусов.
Сегодня в Латвии температура воздуха днем не превысит +23…+26 градусов, ночью - +9…+14 градусов.
В воскресенье в Латвию начнут поступать теплые воздушные массы - воздух прогреется до +28 градусов.
Согласно текущим прогнозам, в середине недели с юго-запада к Латвии приблизится обширная зона осадков, которая принесет дожди и грозы, местами интенсивные. Температура воздуха днем понизится на несколько градусов, но ночи еще будут очень теплыми.