Сб, 24.07.2021
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Опять жара? Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Saule ФОТО: Irina

После прохладной ночи воздух в воскресенье прогреется почти до +30 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночь будет ясной, без осадков, в отдельных регионах возможен туман. Температура воздуха понизится до +7...+12 градусов, на побережье - до +12...+16 градусов, в Риге - до +14...+16 градусов.

В воскресенье по всей Латвии будет сухо и солнечно, температура воздуха повысится до +27...+29 градусов, лишь местами, в основном на побережье, будет +21...+26 градусов.

В Риге день также будет ясным, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +27 градусов.

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