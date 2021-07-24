Опять жара? Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Ночь будет ясной, без осадков, в отдельных регионах возможен туман. Температура воздуха понизится до +7...+12 градусов, на побережье - до +12...+16 градусов, в Риге - до +14...+16 градусов.

В воскресенье по всей Латвии будет сухо и солнечно, температура воздуха повысится до +27...+29 градусов, лишь местами, в основном на побережье, будет +21...+26 градусов.