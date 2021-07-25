Вс, 25.07.2021
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Воскресенье будет жарким

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В последний день недели ожидается солнечная и жаркая погода, температура воздуха поднимется почти до +30 градусов, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается по всей стране, будет сухо и солнечно.

Ожидается слабый ветер, но на части побережья он будет немного сильнее. Температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов, однако местами на побережье не будет теплее +21...+26 градусов.

В середине дня и во второй половине дня интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренной, поэтому следует избегать длительного пребывания на солнце открытых частей тела.

В Риге ожидается ясная погода, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Воздух прогреется до +27 градусов.

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