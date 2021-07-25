Воскресенье будет жарким

Осадков не ожидается по всей стране, будет сухо и солнечно.

Ожидается слабый ветер, но на части побережья он будет немного сильнее. Температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов, однако местами на побережье не будет теплее +21...+26 градусов.

В середине дня и во второй половине дня интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренной, поэтому следует избегать длительного пребывания на солнце открытых частей тела.