Воскресенье будет жарким
В последний день недели ожидается солнечная и жаркая погода, температура воздуха поднимется почти до +30 градусов, прогнозируют синоптики.
В последний день недели ожидается солнечная и жаркая погода, температура воздуха поднимется почти до +30 градусов, прогнозируют синоптики.
Осадков не ожидается по всей стране, будет сухо и солнечно.
Ожидается слабый ветер, но на части побережья он будет немного сильнее. Температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов, однако местами на побережье не будет теплее +21...+26 градусов.
В середине дня и во второй половине дня интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренной, поэтому следует избегать длительного пребывания на солнце открытых частей тела.
В Риге ожидается ясная погода, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Воздух прогреется до +27 градусов.