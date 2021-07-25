Вс, 25.07.2021
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Неделя начнется с жары: в понедельник воздух прогреется до +32 градусов

Теплая погода. Иллюстративное фото. ФОТО: JillWellington/pixabay.com

В понедельник, 26 июля, на большей части территории Латвии ожидается солнечная и жаркая погода, воздух прогреется до +32 градусов, прогнозируют синоптики.

В ночь на понедельник температура составит +11...+16 градусов, местами на побережье - +15...+19 градусов.

Завтра днем будет солнечно, временами возможна небольшая облачность. Во второй половине дня местами на западе страны пройдет кратковременный дождь.

Воздух прогреется до +27...+32 градусов, на побережье - до +25 градусов.

В Риге в понедельник будет в основном солнечно и сухо, температура составит +29...+31 градус.

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