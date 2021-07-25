Неделя начнется с жары: в понедельник воздух прогреется до +32 градусов

В ночь на понедельник температура составит +11...+16 градусов, местами на побережье - +15...+19 градусов.

Завтра днем будет солнечно, временами возможна небольшая облачность. Во второй половине дня местами на западе страны пройдет кратковременный дождь.

Воздух прогреется до +27...+32 градусов, на побережье - до +25 градусов.