Неделя начнется с жары: в понедельник воздух прогреется до +32 градусов
В понедельник, 26 июля, на большей части территории Латвии ожидается солнечная и жаркая погода, воздух прогреется до +32 градусов, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 26 июля, на большей части территории Латвии ожидается солнечная и жаркая погода, воздух прогреется до +32 градусов, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник температура составит +11...+16 градусов, местами на побережье - +15...+19 градусов.
Завтра днем будет солнечно, временами возможна небольшая облачность. Во второй половине дня местами на западе страны пройдет кратковременный дождь.
Воздух прогреется до +27...+32 градусов, на побережье - до +25 градусов.
В Риге в понедельник будет в основном солнечно и сухо, температура составит +29...+31 градус.