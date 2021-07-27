Вт, 27.07.2021
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Во вторник во многих местах будут грозы, возможен град

ФОТО: dezy/Shutterstock

Во вторник, 27 июля, грозы ожидаются во многих местах Латвии, в основном в западных и центральных районах страны, в некоторых местах они будут очень сильными, также возможен град, прогнозируют синоптики.

Днем будет переменное количество облаков, гроза может начаться в полдень.

Днем температура воздуха поднимется до + 28… + 31 градуса по Цельсию, в Курземе ожидается + 24… + 29 градусов.

Будет дуть юго-восточный, южный, слабый или умеренный ветер. Во время грозы ожидаются резкие порывы ветра до 15-19 метров в секунду (м/с).

В середине дня и днем ​​интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренно высокой, поэтому следует избегать длительного пребывания на солнце открытых частей тела.

В Риге небо время от времени будет закрыто облаками, а во второй половине дня ожидаются грозы. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер. Во время грозы порывы ветра могут достигнуть до 15 м/с. Максимальная температура воздуха в столице составит около +30 градусов, прогнозирует синоптики.

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