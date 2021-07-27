Во вторник во многих местах будут грозы, возможен град

Будет дуть юго-восточный, южный, слабый или умеренный ветер. Во время грозы ожидаются резкие порывы ветра до 15-19 метров в секунду (м/с).

В Риге небо время от времени будет закрыто облаками, а во второй половине дня ожидаются грозы. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер. Во время грозы порывы ветра могут достигнуть до 15 м/с. Максимальная температура воздуха в столице составит около +30 градусов, прогнозирует синоптики.