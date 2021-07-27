В ближайшие часы в восточных районах пройдут ливни с грозами; возможен град

Во время грозы ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Гроза продолжится до первой половины ночи.

Предупреждение в силе с 24:30 до 23 часов.

Пожарно-спасательная службы (VUGD) напоминает, что особо осторожными нужно быть в местах, особенно подверженных влиянию гроз, например, в лесах и на открытых территориях.

Возможно затопление низин. Условия езды могут осложнить ухудшение видимости и аквапланирование. Если это возможно, необходимо найти убежище в помещении.

В случае возникновения разрушений, угрожающих жизни и здоровью людей, коммуникации или движению общественного транспорта, звоните на единый номер чрезвычайной помощи 112.