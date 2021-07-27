В ближайшие часы в восточных районах пройдут ливни с грозами; возможен град
Сегодня в ближайшие часы местами в восточной части Латвии ожидаются грозовые ливни, локально они будут сильными, возможен также град, сообщает агентство LETA.
Сегодня в ближайшие часы местами в восточной части Латвии ожидаются грозовые ливни, локально они будут сильными, возможен также град, сообщает агентство LETA.
Во время грозы ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Гроза продолжится до первой половины ночи.
Предупреждение в силе с 24:30 до 23 часов.
Пожарно-спасательная службы (VUGD) напоминает, что особо осторожными нужно быть в местах, особенно подверженных влиянию гроз, например, в лесах и на открытых территориях.
Возможно затопление низин. Условия езды могут осложнить ухудшение видимости и аквапланирование. Если это возможно, необходимо найти убежище в помещении.
В случае возникновения разрушений, угрожающих жизни и здоровью людей, коммуникации или движению общественного транспорта, звоните на единый номер чрезвычайной помощи 112.
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