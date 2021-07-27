После дождливой ночи в среду будет тепло и солнечно

Ночь будет преимущественно пасмурной, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, минимальная температура воздуха составит +17…+21 градус.

В Риге будет облачно, ожидается дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, ночь в столице будет теплой - минимальная температура воздуха составит +18…+20 градусов.

В первой половине дня в среду в Латвии будет облачно, но позже, начиная с запада, облака рассеются. Днем и вечером в восточной и центральной частях страны могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +23 градусов у моря до +27 градусов в Риге и Видземе. Днем скорость юго-западного ветра в разных регионах Латвии составит 3-7 метров в секунду.