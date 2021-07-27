В Огре и Саласпилсе прошли сильные ливни, затопило улицы
Из-за сильного дождя затоплены улицы в Огре и Саласпилсе. Сильные грозы ожидаются и в восточной части Латвии.
Из-за сильного дождя затоплены улицы в Огре и Саласпилсе. Сильные грозы ожидаются и в восточной части Латвии.
Как сообщили агентству LETA очевидцы, в Огре затоплено несколько городских улиц, что затрудняет передвижение на автомашинах. Аналогичная ситуация и в Саласпилсе. В обоих городах также затоплены внутренние дворы многоквартирных домов.
🇱🇻 Intensīvi nokrišņi appludina #Ogre #Latvija ielas.— BreakingLV (@breakinglv) July 27, 2021
📹 Martins Berkis pic.twitter.com/kgMihg167m
🇱🇻 Intensīvi nokrišņi appludināja ielu #Salaspils #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) July 27, 2021
📹via Snapchat pic.twitter.com/qO5vV6uR35
🇱🇻 Intensīvi nokrišņi appludina #Ogre #Latvija ielas.— BreakingLV (@breakinglv) July 27, 2021
📹 via @MatissJekabsonspic.twitter.com/cL73dogrDa
Сегодня в Латвии ожидаются ливни, грозы, возможен град, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во время грозы ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. Гроза продлится до первой половины ночи. Предупреждение действительно сегодня с 14:30 до 23:00.
Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что необходимо проявлять особую осторожность в местах, подверженных воздействию грозы, таких как леса и открытые территории. Порывы ветра могут поднять в воздух сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор. По возможности следует искать убежище в помещении.
Возможно затопление локальных низин. Условия вождения на дороге могут ухудшиться.
Если гидрометеорологические условия нанесли разрушения или ущерб, населению советуют звонить по единому номеру службы экстренной помощи 112.