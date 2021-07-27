Вт, 27.07.2021
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В Огре и Саласпилсе прошли сильные ливни, затопило улицы

ФОТО: Ekrānšāviņš

Из-за сильного дождя затоплены улицы в Огре и Саласпилсе. Сильные грозы ожидаются и в восточной части Латвии.

Как сообщили агентству LETA очевидцы, в Огре затоплено несколько городских улиц, что затрудняет передвижение на автомашинах. Аналогичная ситуация и в Саласпилсе. В обоих городах также затоплены внутренние дворы многоквартирных домов.

Сегодня в Латвии ожидаются ливни, грозы, возможен град, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во время грозы ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. Гроза продлится до первой половины ночи. Предупреждение действительно сегодня с 14:30 до 23:00.

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что необходимо проявлять особую осторожность в местах, подверженных воздействию грозы, таких как леса и открытые территории. Порывы ветра могут поднять в воздух сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор. По возможности следует искать убежище в помещении.

Возможно затопление локальных низин. Условия вождения на дороге могут ухудшиться.

Если гидрометеорологические условия нанесли разрушения или ущерб, населению советуют звонить по единому номеру службы экстренной помощи 112.

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