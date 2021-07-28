В среду потеплеет до +28 градусов; возможна гроза
В среду в Латвии ожидается теплая погода, однако возможны и кратковременные дожди с грозами, сообщает агентство LETA.
В среду в Латвии ожидается теплая погода, однако возможны и кратковременные дожди с грозами, сообщает агентство LETA.
Днем ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, во время грозы порывы ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +23...+28 градусов.
В Риге периодически небо будут закрывать облака, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер. Максимальная температура воздуха составит +25...+27 градусов.