В среду потеплеет до +28 градусов; возможна гроза

Днем ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, во время грозы порывы ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +23...+28 градусов.