В четверг станет немного прохладнее

В четверг вечером из-за влияния низкого давления количество облаков в небе изменится, и в некоторых местах ожидается кратковременный дождь, возможно, также гроза. Будет дуть слабый ветер, на побережье - юго-западный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха будет в пределах +15 … +20 градусов.

Ночью в Риге дождей не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +18 … +20 градусов.

В четверг солнце смешается с облаками, из-за чего в некоторых местах будет идти кратковременный дождь, возможна также гроза с резкими порывами ветра. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, который днем ​​на берегу моря усилится и достигнет порывов 15-16 метров в секунду. Воздух прогреется до +23… +26 градусов, местами на востоке до +27 градусов.