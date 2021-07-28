Ср, 28.07.2021
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В ближайшие часы в центральных районах Латвии ожидаются грозовые ливни, возможен град

Ливень в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие часы в центральных районах Латвии ожидаются грозы и град.

Во время грозы ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.

Предупреждение действует сегодня до 19:00. Поздно вечером грозовые тучи рассеются.

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