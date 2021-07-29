+24 градуса! Известно, где в Риге самая теплая вода
Самая теплая вода на официальных рижских пляжах - на озере Бабелите, где ее температура составляет +24 градуса, сообщили в самоуправлении.
Самая теплая вода на официальных рижских пляжах - на озере Бабелите, где ее температура составляет +24 градуса, сообщили в самоуправлении.
На других официальных пляжах Риги температура воды ниже. В Даугаве у Кипсалы и в Кишэзерсе температура воды составляет +22 градуса, на Румбуле и Луцавсале - +21 градус.
В Вакарбулли и Даугавгриве вода прогрелась до +19 градусов, а холоднее всего вода на пляже Вецаки - всего +18 градусов.