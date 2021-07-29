Чт, 29.07.2021
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В пятницу усилится ветер, будет больше дождей

Дождь в Риге. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 30 июля, в Латвии усилится ветер и увеличится вероятность дождя, а воздух уже не будет таким жарким, как в начале недели, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер умеренный, сильный с юго-запада, юга, на побережье порывами до 15-19 метров в секунду. Воздух остынет до +14 … +19 градусов.

В Риге ночь пройдет без осадков. Будет преобладать умеренно сильный юго-западный, южный ветер, порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит + 16 … +18 градусов.

В последний рабочий день недели ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, в Курземе сильные. Воздух прогреется до + 19 … +24 градусов.

Днем в Риге будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 м/с, температура воздуха +21 … +23 градуса.

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