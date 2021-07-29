Синоптики составили прогноз погоды на начало августа. Что же нас ждет?

В конце рабочей недели и в выходные дни будут наблюдаться нехарактерно лету сильные порывы ветра.

ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер умеренный, сильный - с юго-запада, юга, на побережье порывами до 15-19 метров в секунду. Воздух остынет до +14…+19 градусов.

В Риге ночь пройдет без осадков. Будет преобладать умеренно сильный юго-западный, южный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит +16…+18 градусов.

Днем во многих местах будет кратковременный дождь, но во второй половине дня с запада будет приближаться большая зона осадков, которые в некоторых местах в Курземе днем ​​будут в основном сильными, а в ночь на субботу в центральных районах страны будет идти небольшой дождь.

В субботу утром ветер немного утихнет, его порывы не будут превышать 15-17 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +20 ... + 25 градусов по Цельсию. В воскресенье усилится юго-западный, южный ветер, порывы до 15-18 м/с. Ночью воздух остынет до +14 ... + 18 градусов, а днем ​​не будет теплее +22 ... + 25 градусов.

Дождливая погода сохранится в первую неделю августа, температура воздуха в светлое время суток составит всего около +20 градусов. Согласно текущему прогнозу, в понедельник, 2 августа, во многих местах пойдет дождь, но во вторник небо станет яснее и во многих местах засияет солнце. Температура воздуха днем ​​будет в пределах + 17… + 21 градус. Во второй половине недели до Латвии может дойти новая зона осадков.