Предупреждение: в пятницу ожидаются сильные порывы ветра на побережье страны

В ночь на 30 июля на побережье будет дуть юго-западный, западный ветер порывами до 15-19 м/с, а утром, начиная с прибрежных районов, ожидается усиление ветра: уже на большей части территории страны порывы ветра будут достигать 15-19 м/с, в прибрежных районах - 20-24 м/с, а вечером на морском побережье - даже до 25-27 м/с.