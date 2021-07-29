Предупреждение: в пятницу ожидаются сильные порывы ветра на побережьях страны
В пятницу, 30 июля, на большей части территории Латвии ожидается усиление ветра, а вечером на берегу моря его сила достигнет 25-27 метров в секунду, сообщают синоптики.
В пятницу, 30 июля, на большей части территории Латвии ожидается усиление ветра, а вечером на берегу моря его сила достигнет 25-27 метров в секунду, сообщают синоптики.
В ночь на 30 июля на побережье будут дуть юго-западные, западные ветра с порывами до 15-19 м/с, а утром, начиная с прибрежных районов, ожидается усиление ветров: уже на большей части территории страны порывы ветра будут достигать 15-19 м/с, прибрежные районы - 20-24 м/с, а вечером на морском побережье даже до 25-27 м/с.
Из-за сильного ветра на побережье Курземе было действовать оранжевое предупреждение, а на побережье Видземе - желтое.
В большинстве районов по-прежнему действуют предупреждения о пожароопасности.
Жители должны знать, что сильный ветер может ломать деревья, уносить незакрепленные предметы или мусор и вызывать другие повреждения и разрушения. Также возможны перебои в подаче электроэнергии.
В субботу в полдень ветер постепенно утихнет.