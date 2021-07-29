Предупреждение: в пятницу ожидаются сильные порывы ветра на побережьях страны

В ночь на 30 июля на побережье будут дуть юго-западные, западные ветра с порывами до 15-19 м/с, а утром, начиная с прибрежных районов, ожидается усиление ветров: уже на большей части территории страны порывы ветра будут достигать 15-19 м/с, прибрежные районы - 20-24 м/с, а вечером на морском побережье даже до 25-27 м/с.