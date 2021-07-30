Пт, 30.07.2021
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В пятницу станет прохладнее, ожидается сильный ветер с дождем

Ливень в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В последний рабочий день на этой неделе местами в Латвии возможен дождь, у моря будет дуть сильный ветер, в свою очередь температура воздуха не будет столь высокой, как было в последние дни, сообщает агентство LETA.

Днем ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня в Курземе небо затянет облаками и пройдут дожди, местами сильные, возможна и гроза. В ночь на субботу сильные дожди ожидаются и в центральных районах страны, из-за чего объявлено желтое предупреждение.

В пятницу будет дуть умеренно сильный юго-западный, южный ветер, с порывами до 15-19 метров в секунду, в прибрежных районах - до 20-24 метров в секунду, а вечером на побережье - до 26-27 метров в секунду. Воздух прогреется до +19..+24 градуса.

В Риге ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Есть риск грозы. Будет дуть умеренно сильный юго-западный, южный ветер порывами до 15-19 метров в секунду, температура воздуха составит +21...+23 градуса.

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