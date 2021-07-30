Пт, 30.07.2021
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Синоптики предупреждают: к вечеру в Риге усилится ветер

Сильный ветер и дождь. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вечером в пятницу в Риге юго-западный ветер порывами усилится до 20 метров в секунду, предупреждают синоптики.

Как сообщает агентство LETA, порывы ветра усилятся с 17 до 23 часов.

Пожарно-спасательная служба предупреждает, что ветер может ломать ветви деревьев, незафиксированные предметы или обломки могут летать по воздуху.

Напомним, вечером в пятницу в Риге придется считаться не только с сильным ветром, но и с дождем. Существует риск грозы. Будет дуть умеренно сильный юго-западный, южный ветер, порывы которого достигнут скорости 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит +21...+23 градуса.

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