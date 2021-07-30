Синоптики предупреждают: к вечеру в Риге усилится ветер
Вечером в пятницу в Риге юго-западный ветер порывами усилится до 20 метров в секунду, предупреждают синоптики.
Вечером в пятницу в Риге юго-западный ветер порывами усилится до 20 метров в секунду, предупреждают синоптики.
Как сообщает агентство LETA, порывы ветра усилятся с 17 до 23 часов.
Пожарно-спасательная служба предупреждает, что ветер может ломать ветви деревьев, незафиксированные предметы или обломки могут летать по воздуху.
Напомним, вечером в пятницу в Риге придется считаться не только с сильным ветром, но и с дождем. Существует риск грозы. Будет дуть умеренно сильный юго-западный, южный ветер, порывы которого достигнут скорости 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит +21...+23 градуса.