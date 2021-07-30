Во второй половине ночи ветер утихнет, небо прояснится

Ночью будет преимущественно пасмурно. На большей части территории время от времени будут идти дожди, с сильными грозами на севере. В Латгале ожидается в основном сухая погода. Ветер юго-западный, западный от умеренного до умеренно сильного, порывами до 15 метров в секунду, в прибрежных районах до 20 м/с. Во второй половине ночи ветер постепенно стихнет. Минимальная температура воздуха составит + 14…+19 градусов.
В Риге ночью временами возможен дождь, гроза. Ветер умеренный юго-западный, порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха в столице ночью составит +16…+18 градусов.
В субботу ожидается переменная облачность, местами на севере страны пройдут кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, утром на побережье сохранится порывистый ветер. Максимальная температура воздуха составит + 21…+26 градусов.
В Риге в субботу облачно с прояснениями, утром еще возможен кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +24...25 градусов.