Во второй половине ночи ветер утихнет, небо прояснится

Ночью будет преимущественно пасмурно. На большей части территории время от времени будут идти дожди, с сильными грозами на севере. В Латгале ожидается в основном сухая погода. Ветер юго-западный, западный от умеренного до умеренно сильного, порывами до 15 метров в секунду, в прибрежных районах до 20 м/с. Во второй половине ночи ветер постепенно стихнет. Минимальная температура воздуха составит + 14…+19 градусов.