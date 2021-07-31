Суббота будет облачной; возможны дожди с грозами
В субботу в Латвии ожидается облачная погода, в течение дня возможен дождь, сообщает агентство LETA.
В субботу в Латвии ожидается облачная погода, в течение дня возможен дождь, сообщает агентство LETA.
Днем ожидается переменная облачность. В первой половине дня в северной части страны, а вечером и в юго-западных районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
Будет дуть умеренный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов.
В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, с утра возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +24...+25 градусов.