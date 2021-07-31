Суббота будет облачной; возможны дожди с грозами

Днем ожидается переменная облачность. В первой половине дня в северной части страны, а вечером и в юго-западных районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов.