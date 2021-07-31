Сб, 31.07.2021
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Суббота будет облачной; возможны дожди с грозами

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу в Латвии ожидается облачная погода, в течение дня возможен дождь, сообщает агентство LETA.

Днем ожидается переменная облачность. В первой половине дня в северной части страны, а вечером и в юго-западных районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов.

В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, с утра возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +24...+25 градусов.

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