В воскресенье возможны дожди, будет дуть порывистый ветер

Днем ожидается переменная облачность, которая местами принесет кратковременный дождь. С утра местами в Курземе возможны сильные ливни.

Будет дуть умеренно сильный южный, юго-западный ветер, который на большей части территории страны достигнет скорости 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов, но местами, главным образом на побережье, воздух прогреется всего до +19...+20 градусов.