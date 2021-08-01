В воскресенье возможны дожди, будет дуть порывистый ветер
В воскресенье в Латвии местами возможен кратковременный дождь, а порывы ветра могут достичь скорости 15-18 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
В воскресенье в Латвии местами возможен кратковременный дождь, а порывы ветра могут достичь скорости 15-18 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
Днем ожидается переменная облачность, которая местами принесет кратковременный дождь. С утра местами в Курземе возможны сильные ливни.
Будет дуть умеренно сильный южный, юго-западный ветер, который на большей части территории страны достигнет скорости 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов, но местами, главным образом на побережье, воздух прогреется всего до +19...+20 градусов.
В Риге днем ожидается переменная облачность, с утра возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренно сильный юго-западный, южный ветер, который порывами усилится до 15-16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +24...+25 градусов.