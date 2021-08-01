Вс, 1.08.2021
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В понедельник может выпасть половина месячной нормы осадков; объявлено оранжевое предупреждение

Ливень в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник в Латвии пройдут сильные дожди, количество осадков местами превысит половину месячной нормы, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью территорию Латвии с юга достигнет активный циклон с широкой зоной осадков. Циклон принесет с собой продолжительные дожди в восточные и центральные регионы страны - в первой половине дня количество осадков достигнет 40-50 миллиметров, что во многих регионах составляет более половины августовской нормы.

Местами возможны также грозы. Дожди прекратятся только ближе к вечеру.

В связи с сильными дождями и угрозой затопления территорий в стране объявлено оранжевое предупреждение, которое будет действовать до 17:00 завтрашнего дня.

Если гидрометеорологические условия нанесли ущерб здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, следует звонить по единому номеру службы экстренной помощи 112.

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