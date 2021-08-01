В понедельник может выпасть половина месячной нормы осадков; объявлено оранжевое предупреждение

Ночью территорию Латвии с юга достигнет активный циклон с широкой зоной осадков. Циклон принесет с собой продолжительные дожди в восточные и центральные регионы страны - в первой половине дня количество осадков достигнет 40-50 миллиметров, что во многих регионах составляет более половины августовской нормы.