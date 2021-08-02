Во вторник в Латвии будет облачная и дождливая погода

Дождевые облака в стране ожидаются как ночью, так и днем.

Ночью, при слабом и умеренном юго-западном ветре, температура воздуха понизится до +10 … +14 градусов, на побережье - до +16 градусов.

Днем будет дуть западный, северо-западный ветер, порывами до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18 ... +22 градуса.