Во вторник в Латвии будет облачная и дождливая погода
Во вторник в Латвии будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Дождевые облака в стране ожидаются как ночью, так и днем.
Ночью, при слабом и умеренном юго-западном ветре, температура воздуха понизится до +10 … +14 градусов, на побережье - до +16 градусов.
Днем будет дуть западный, северо-западный ветер, порывами до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18 ... +22 градуса.
В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Умеренный юго-западный ветер сменится западным, северо-западным ветром. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, а днем будет колебаться в районе +20 градусов.