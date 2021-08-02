Пн, 2.08.2021
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Во вторник в Латвии будет облачная и дождливая погода

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник в Латвии будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Дождевые облака в стране ожидаются как ночью, так и днем.

Ночью, при слабом и умеренном юго-западном ветре, температура воздуха понизится до +10 … +14 градусов, на побережье - до +16 градусов.

Днем будет дуть западный, северо-западный ветер, порывами до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +18 ... +22 градуса.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Умеренный юго-западный ветер сменится западным, северо-западным ветром. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, а днем будет колебаться в районе +20 градусов.

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