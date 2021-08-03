Местами на побережье температура воды не опустилась ниже +20 градусов
На видземском побережье - как в Даугавгриве, так и в портах Скулте и Салацгривы - температура воды утром во вторник держалась в районе +20 градусов, сообщает агентство LETA.
На видземском побережье - как в Даугавгриве, так и в портах Скулте и Салацгривы - температура воды утром во вторник держалась в районе +20 градусов, сообщает агентство LETA.
На курземском побережье температура воды составляет +17...+19 градусов, а в Мерсрагсе - около +15 градусов.
В озерах и большей части рек Латвии температура воды понизилась до +19...+22 градусов.
Уровень воды в реках преимущественно сохраняется на низком уровне.
Продолжается развитие вегетации. Большие и быстрые реки преимущественно свободны, водные растения растут только вдоль берегов, но на более мелких и медленных участках водные растения растут по всему потоку.
В ближайшие сутки не ожидается значительных изменений ни в температуре, ни в уровне воды, прогнозируют синоптики.