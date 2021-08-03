Местами на побережье температура воды не опустилась ниже +20 градусов

На курземском побережье температура воды составляет +17...+19 градусов, а в Мерсрагсе - около +15 градусов.

В озерах и большей части рек Латвии температура воды понизилась до +19...+22 градусов.

Уровень воды в реках преимущественно сохраняется на низком уровне.

Продолжается развитие вегетации. Большие и быстрые реки преимущественно свободны, водные растения растут только вдоль берегов, но на более мелких и медленных участках водные растения растут по всему потоку.