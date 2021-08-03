Вт, 3.08.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Местами на побережье температура воды не опустилась ниже +20 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На видземском побережье - как в Даугавгриве, так и в портах Скулте и Салацгривы - температура воды утром во вторник держалась в районе +20 градусов, сообщает агентство LETA.

На курземском побережье температура воды составляет +17...+19 градусов, а в Мерсрагсе - около +15 градусов.

В озерах и большей части рек Латвии температура воды понизилась до +19...+22 градусов.

Уровень воды в реках преимущественно сохраняется на низком уровне.

Продолжается развитие вегетации. Большие и быстрые реки преимущественно свободны, водные растения растут только вдоль берегов, но на более мелких и медленных участках водные растения растут по всему потоку.

В ближайшие сутки не ожидается значительных изменений ни в температуре, ни в уровне воды, прогнозируют синоптики.

НАВЕРХ
Back