Солнечно и дождливо: на выходных ожидается переменчивая погода

В эту пятницу с юга придет циклон, поэтому восточный ветер усилится, и небо постепенно затянется облаками. Не исключено, что в субботу центр циклона пересечет Латвию, принесет дождь и не позволит температуре воздуха на большей части страны подняться выше +20 градусов. Воскресенье может быть более солнечным и теплым - до +27 градусов.