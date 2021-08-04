Переменная облачность и возможные дожди: какая погода ждет нас в четверг?
В четверг, 5 августа, в Латвии ожидается переменная облачность, больше облаков будет в Латгале, прогнозируют синоптики.
В четверг, 5 августа, в Латвии ожидается переменная облачность, больше облаков будет в Латгале, прогнозируют синоптики.
Местами - в основном в Латгале - возможен проливной дождь.
Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха упадет до +8... +14 градусов. Днем при слабом и умеренном восточном и северном ветре воздух прогреется до +20 ... +24 градусов, в Латгале - до +17 ... +20 градусов.
В четверг в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер с северо-востока будет слабым или умеренным. Температура воздуха ночью опустится до +11 ... +13 градусов, днем поднимется до +22 ... +23 градусов.