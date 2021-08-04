Ср, 4.08.2021
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Переменная облачность и возможные дожди: какая погода ждет нас в четверг?

Поле. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 5 августа, в Латвии ожидается переменная облачность, больше облаков будет в Латгале, прогнозируют синоптики.

Местами - в основном в Латгале - возможен проливной дождь.

Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха упадет до +8... +14 градусов. Днем при слабом и умеренном восточном и северном ветре воздух прогреется до +20 ... +24 градусов, в Латгале - до +17 ... +20 градусов.

В четверг в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер с северо-востока будет слабым или умеренным. Температура воздуха ночью опустится до +11 ... +13 градусов, днем поднимется до +22 ... +23 градусов.

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