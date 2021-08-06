Пт, 6.08.2021
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Порывистый ветер и местами дожди: прогноз синоптиков на пятницу

ФОТО: LETA

В пятницу, 6 августа, по всей Латвии усилится восточный и северо-восточный ветер - ожидаются порывы до 12-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Количество облаков будет увеличиваться, местами на юге и востоке страны ожидается дождь, вечером дождь возможен и в других районах.

Воздух прогреется до +19...+23 градусов, но местами в Латгале будет не теплее +16 градусов.

В Риге облака постепенно закроют небо, значительных осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +22 градусов.

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