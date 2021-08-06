Порывистый ветер и местами дожди: прогноз синоптиков на пятницу
В пятницу, 6 августа, по всей Латвии усилится восточный и северо-восточный ветер - ожидаются порывы до 12-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 6 августа, по всей Латвии усилится восточный и северо-восточный ветер - ожидаются порывы до 12-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Количество облаков будет увеличиваться, местами на юге и востоке страны ожидается дождь, вечером дождь возможен и в других районах.
Воздух прогреется до +19...+23 градусов, но местами в Латгале будет не теплее +16 градусов.
В Риге облака постепенно закроют небо, значительных осадков не ожидается. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +22 градусов.