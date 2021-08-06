Возможны проливные дожди и грозы: прогноз погоды на выходные и следующую неделю

В субботу, 7 августа, будет преимущественно пасмурно, во многих местах ожидается дождь, местами проливной. Латвию пересечет центр циклона, будет дуть ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит +14...+18 градусов, днем не намного выше, и только в Видземе ожидается тепло до +23 градусов.

В воскресенье на солнце воздух прогреется до +22...+26 градусов. Во второй половине дня с юго-запада придут новые дождевые облака, возможна гроза. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.