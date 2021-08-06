Возможны проливные дожди и грозы: прогноз погоды на выходные и следующую неделю
В выходные и на следующей неделе в Латвии будет периодически идти дождь, местами ожидаются сильные дожди и грозы, но, по прогнозам синоптиков, станет немного теплее.
В выходные и на следующей неделе в Латвии будет периодически идти дождь, местами ожидаются сильные дожди и грозы, но, по прогнозам синоптиков, станет немного теплее.
В субботу, 7 августа, будет преимущественно пасмурно, во многих местах ожидается дождь, местами проливной. Латвию пересечет центр циклона, будет дуть ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит +14...+18 градусов, днем не намного выше, и только в Видземе ожидается тепло до +23 градусов.
В воскресенье на солнце воздух прогреется до +22...+26 градусов. Во второй половине дня с юго-запада придут новые дождевые облака, возможна гроза. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.
На следующей неделе временами ожидаются дожди и грозы, температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, а в более теплые дни столбик термометра в тени поднимется до +23...+27 градусов.