Суббота будет облачной, прохладной и дождливой
В субботу в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, временами пройдут дожди, местами ожидаются кратковременные проливные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
В субботу в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, временами пройдут дожди, местами ожидаются кратковременные проливные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Ночью будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит +14...+18 градусов.
Днем южный ветер будет от слабого до умеренного, в Курземе - ветер будет дуть с запада. Температура воздуха поднимется до +17...+22 градусов.
В субботу в Риге ожидается облачность, временами пройдут дожди, слабый и умеренный северо-восточный ветер сменится южным. Температура воздуха ночью составит +16 градусов, днем - около +20 градусов.
Галерея: Дождь в Риге