Температура воды в некоторых реках и озерах не превышает +21 градуса
Температура воды в большинстве рек и озер упала до +17 ... +21 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воды в большинстве рек и озер упала до +17 ... +21 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воды в Гауе в субботу утром составила +16 ... +19 градусов, в Айвиексте и Венте - +19 ... +20 градусов, в Даугаве - +19 ... +21 градус, в Лиелупе - +19 ... +22 градуса. Практически во всех реках вода теплее +15 градусов.
Температура воды в озерах в основном упала до +19 ... +20 градусов.
Из-за порывистого восточного ветра температура воды в Рижском заливе у Даугавгривы за последние сутки резко упала - с +20 до +11 градусов. В порту Скулте вода остыла до +15 градусов, а на большей части латвийского побережья температура воды в море показывает +17 ... +19 градусов.
Уровень воды в реках колеблется в пределах нескольких сантиметров.
Как сообщила агентству LETA Инспекция здравоохранения, по результатам проверки качества воды для купания, проведенной на этой неделе, наложен запрет на купание в купальной зоне Даугавы "Румбула" и в купальной зоне "Варзас" в Скулте Лимбажского края.
Специалисты также не рекомендуют купаться в Елгаве, в зоне купания острова Паста на левом берегу Лиелупе, где обнаружено высокое микробиологическое загрязнение и качество воды не соответствует требованиям.
В других официальных местах для купания купаться разрешено.