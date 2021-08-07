Температура воды в некоторых реках и озерах не превышает +21 градуса

Температура воды в Гауе в субботу утром составила +16 ... +19 градусов, в Айвиексте и Венте - +19 ... +20 градусов, в Даугаве - +19 ... +21 градус, в Лиелупе - +19 ... +22 градуса. Практически во всех реках вода теплее +15 градусов.

Температура воды в озерах в основном упала до +19 ... +20 градусов.

Из-за порывистого восточного ветра температура воды в Рижском заливе у Даугавгривы за последние сутки резко упала - с +20 до +11 градусов. В порту Скулте вода остыла до +15 градусов, а на большей части латвийского побережья температура воды в море показывает +17 ... +19 градусов.

Уровень воды в реках колеблется в пределах нескольких сантиметров.

Как сообщила агентству LETA Инспекция здравоохранения, по результатам проверки качества воды для купания, проведенной на этой неделе, наложен запрет на купание в купальной зоне Даугавы "Румбула" и в купальной зоне "Варзас" в Скулте Лимбажского края.

Специалисты также не рекомендуют купаться в Елгаве, в зоне купания острова Паста на левом берегу Лиелупе, где обнаружено высокое микробиологическое загрязнение и качество воды не соответствует требованиям.