Пасмурно и дождливо: какая погода нас ждет в субботу?
Под влиянием циклона в субботу, 7 августа, над Латвией будет пасмурно, во многих местах возможны грозы, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Под влиянием циклона в субботу, 7 августа, над Латвией будет пасмурно, во многих местах возможны грозы, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть северо-восточный слабый или умеренный ветер, на морском побережье - ветер с запада. Во время грозы ветер станет порывистым. Температура воздуха не превысит +17 ... +21 градуса.
В Риге днем будет облачно, временами пройдут дожди. Будет дуть медленный северо-восточный, восточный ветер, во время грозы ветер усилится. По прогнозам синоптиков, воздух не прогреется выше +18 … +20 градусов.