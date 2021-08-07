В воскресенье дожди продолжатся, а воздух станет теплее

Начиная с юго-запада страны, ночью и утром облачность уменьшится, но днем количество облаков снова возрастет. Температура воздуха рано утром опустится до +11 ... +17 градусов; максимальная дневная температура воздуха составит +24 ... +26 градусов, а в Курземе - +19 ... +24 градуса.

Ожидается, что в некоторых частях западной и центральной части Латвии с полудня воскресенья до позднего вечера количество осадков превысит 30 миллиметров. Местами ожидаются грозы. Возможно затопление низин.

В воскресенье вечером из-за циклона и грозовых туч ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. На следующий день будет преобладать ветер с юга - от слабого до умеренного.