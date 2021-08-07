Сб, 7.08.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В воскресенье дожди продолжатся, а воздух станет теплее

Юрмала. ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Под влиянием уходящего циклона в ночь на воскресенье во многих местах Латвии продолжат идти дожди, а в воскресенье днем с юго-запада в страну войдет новый циклон с сильными дождями, прогнозируют синоптики.

Начиная с юго-запада страны, ночью и утром облачность уменьшится, но днем количество облаков снова возрастет. Температура воздуха рано утром опустится до +11 ... +17 градусов; максимальная дневная температура воздуха составит +24 ... +26 градусов, а в Курземе - +19 ... +24 градуса.

Ожидается, что в некоторых частях западной и центральной части Латвии с полудня воскресенья до позднего вечера количество осадков превысит 30 миллиметров. Местами ожидаются грозы. Возможно затопление низин.

В воскресенье вечером из-за циклона и грозовых туч ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. На следующий день будет преобладать ветер с юга - от слабого до умеренного.

В первой половине ночи в Риге пройдет кратковременный дождь, в воскресенье утром будет солнечно, вечером ожидается дождь, возможны сильные грозы. Юго-западный ветер - от слабого до умеренного - перейдет в юго-восточный, а в воскресенье вечером он станет порывистым. Температура воздуха составит +13 ... +15 градусов рано утром и +26 градусов - днем.

НАВЕРХ
Back