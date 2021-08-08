В воскресенье Латвию пересечет циклон; действуют оранжевые и желтые предупреждения

Будет дуть слабый юго-западный ветер, в Курземе и Земгале - южный, юго-восточный ветер. Во многих местах будет наблюдаться туман.

Температура воздуха вскоре после восхода солнца будет составлять от +11 градусов в Земгале до +17 градусов в Северной Видземе.

В Риге рано утром будет пасмурно и туманно, будет дуть южный ветер три метра в секунду, температура воздуха +13 ... + 14 градусов.

В воскресенье днем ​​циклон начнет пересекать Латвию с юго-запада, в Курземе объявлено оранжевое предупреждение в связи с ожидаемыми осадками, а в центральной части страны - желтое предупреждение.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в западных регионах сильные дожди ожидаются с 13 до 23 часов, а в центральных районах страны, включая Ригу, с 17 до 23 часов.

Во время дождей ожидаются опасные условия вождения из-за ограниченной видимости и аквапланирования. В некоторых местах возможно затопление низин.

Европейский центр экспериментального прогнозирования бурь сообщает, что грозы могут вызывать сильный град и разрушительные порывы ветра, существует небольшой риск образования местных вихрей. Эти явления более вероятны в воскресенье вечером в центральной и восточной части Латвии.

Преобладает слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, во второй половине дня в Курземе будет дуть ветер переменных направлений. Воздух прогреется до +23...+26 градусов, в Курземе - до +19...+23 градусов.

В Риге небо постепенно затянется облаками, юго-восточный ветер немного усилится, вечером ожидается дождь. Возможен сильный дождь, гроза и порывы ветра. Солнце прогреет воздух до +25 градусов.