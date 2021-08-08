В понедельник в Латвии ожидается дождливая погода; местами будут грозы
В понедельник, 9 августа, в Латвии будет небольшая облачность, во многих местах ожидается кратковременный дождь, местами грозы.
В понедельник, 9 августа, в Латвии будет небольшая облачность, во многих местах ожидается кратковременный дождь, местами грозы.
Самая большая вероятность грозы будет днем в Курземе. Грозовые облака принесут местами обильные дожди, град и сильные порывы ветра.
В основном будут дуть умеренные южные, южно-западные ветры.
Температура воздуха ночью опустится до +12 ... + 18 градусов, а днем достигнет +19 ... + 24 градусов.
В воскресенье вечером в Риге ожидается сильный дождь; в понедельник днем и вечером ожидается кратковременный дождь с грозой. Преобладающим будет ветер южного и юго-западного направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +16 градусов, днем до +22 градусов.
В воскресенье днем на Латвию с юго-запада продолжает идти дождь, во многих местах будет идти сильный дождь, местами возможны грозы.