Вс, 8.08.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В понедельник в Латвии ожидается дождливая погода; местами будут грозы

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В понедельник, 9 августа, в Латвии будет небольшая облачность, во многих местах ожидается кратковременный дождь, местами грозы.

Самая большая вероятность грозы будет днем ​​в Курземе. Грозовые облака принесут местами обильные дожди, град и сильные порывы ветра.

В основном будут дуть умеренные южные, южно-западные ветры.

Температура воздуха ночью опустится до +12 ... + 18 градусов, а днем ​​достигнет +19 ... + 24 градусов.

В воскресенье вечером в Риге ожидается сильный дождь; в понедельник днем ​​и вечером ожидается кратковременный дождь с грозой. Преобладающим будет ветер южного и юго-западного направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +16 градусов, днем ​​до +22 градусов.

В воскресенье днем ​​на Латвию с юго-запада продолжает идти дождь, во многих местах будет идти сильный дождь, местами возможны грозы.

НАВЕРХ
Back