В понедельник в Латвии ожидается дождливая погода; местами будут грозы

В воскресенье вечером в Риге ожидается сильный дождь; в понедельник днем ​​и вечером ожидается кратковременный дождь с грозой. Преобладающим будет ветер южного и юго-западного направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +16 градусов, днем ​​до +22 градусов.