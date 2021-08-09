Пн, 9.08.2021
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В понедельник местами ожидаются ливни с грозами и градом

Гроза. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В понедельник в Латвии, начиная с юго-запада, ожидаются ливни и грозы, которые местами будут очень сильными, сообщает агентство LETA.

Местами гроза принесет не только интенсивные ливни, но и град с сильным ветром, который местами может перерасти в бурю.

Ожидается главным образом слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Грозовые тучи вызовут ветер переменчивого направления и силы, локально его порывы могут превышать скорость 20 метров в секунду.

Дождевые и грозовые тучи будут расти главным образом во второй половине дня и вечером, но поздним вечером погода станет спокойнее.

Воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге также возможен кратковременный дождь с грозой, максимальная температура воздуха составит +22 градуса.

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