В понедельник местами ожидаются ливни с грозами и градом
В понедельник в Латвии, начиная с юго-запада, ожидаются ливни и грозы, которые местами будут очень сильными, сообщает агентство LETA.
В понедельник в Латвии, начиная с юго-запада, ожидаются ливни и грозы, которые местами будут очень сильными, сообщает агентство LETA.
Местами гроза принесет не только интенсивные ливни, но и град с сильным ветром, который местами может перерасти в бурю.
Ожидается главным образом слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Грозовые тучи вызовут ветер переменчивого направления и силы, локально его порывы могут превышать скорость 20 метров в секунду.
Дождевые и грозовые тучи будут расти главным образом во второй половине дня и вечером, но поздним вечером погода станет спокойнее.
Воздух прогреется до +19...+24 градусов.
В Риге также возможен кратковременный дождь с грозой, максимальная температура воздуха составит +22 градуса.