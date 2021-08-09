В понедельник местами ожидаются ливни с грозами и градом

Местами гроза принесет не только интенсивные ливни, но и град с сильным ветром, который местами может перерасти в бурю.

Ожидается главным образом слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Грозовые тучи вызовут ветер переменчивого направления и силы, локально его порывы могут превышать скорость 20 метров в секунду.

Дождевые и грозовые тучи будут расти главным образом во второй половине дня и вечером, но поздним вечером погода станет спокойнее.

Воздух прогреется до +19...+24 градусов.