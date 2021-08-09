Эта неделя будет дождливой

Местами ожидаются интенсивные ливни и грозы, локально - град и сильные порывы ветра. Периодические будет выглядывать солнце, а дожди ожидаются преимущественно кратковременные.

Будет дуть преимущественно слабый ветер, ночами и в утренние часы может сгуститься туман.

По ночам температура воздуха понизится до +10...+18 градусов, днем же воздух прогреется до +18...+26 градусов.

Напомним, а понедельник в Латвии, начиная с юго-запада, ожидаются ливни и грозы, которые местами будут очень сильными.

Местами гроза принесет не только интенсивные ливни, но и град с сильным ветром, который местами может перерасти в бурю.

Ожидается главным образом слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Грозовые тучи вызовут ветер переменчивого направления и силы, локально его порывы могут превышать скорость 20 метров в секунду.

Дождевые и грозовые тучи будут расти главным образом во второй половине дня и вечером, но поздним вечером погода станет спокойнее.

Воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге также возможен кратковременный дождь с грозой, максимальная температура воздуха составит +22 градуса.