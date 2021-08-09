Эта неделя будет дождливой
На этой неделе почти каждый день в Латвии ожидаются дождевые и грозовые тучи, а температура воздуха сохранится на нынешнем уровне, сообщает агентство LETA.
На этой неделе почти каждый день в Латвии ожидаются дождевые и грозовые тучи, а температура воздуха сохранится на нынешнем уровне, сообщает агентство LETA.
Местами ожидаются интенсивные ливни и грозы, локально - град и сильные порывы ветра. Периодические будет выглядывать солнце, а дожди ожидаются преимущественно кратковременные.
Будет дуть преимущественно слабый ветер, ночами и в утренние часы может сгуститься туман.
По ночам температура воздуха понизится до +10...+18 градусов, днем же воздух прогреется до +18...+26 градусов.
Напомним, а понедельник в Латвии, начиная с юго-запада, ожидаются ливни и грозы, которые местами будут очень сильными.
Местами гроза принесет не только интенсивные ливни, но и град с сильным ветром, который местами может перерасти в бурю.
Ожидается главным образом слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Грозовые тучи вызовут ветер переменчивого направления и силы, локально его порывы могут превышать скорость 20 метров в секунду.
Дождевые и грозовые тучи будут расти главным образом во второй половине дня и вечером, но поздним вечером погода станет спокойнее.
Воздух прогреется до +19...+24 градусов.
В Риге также возможен кратковременный дождь с грозой, максимальная температура воздуха составит +22 градуса.
Галерея: Дождь в Риге