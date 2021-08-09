Грозовые ливни дошли до Риги

Грозовые ливни дошли до РигиДополнено
В понедельник после 14 часов грозовой фронт с порывистым ветром с запада достиг Риги, сообщает агентство LETA.
В понедельник после 14 часов грозовой фронт с порывистым ветром с запада достиг Риги, сообщает агентство LETA.
После ливней в Курземе и на западе Земгале температура воздуха опустилась до +14 градусов, холодный воздух быстро приближался к Риге и пришел с сильными порывами ветра.
В 12 часов на наблюдательной станции в Салдусе во время грозы были зарегистрированы порывы ветра до 23 метров в секунду.
Грозовые ливни прошли почти все Курземе и достигли Земгале. Местами грозовые тучи принесли очень интенсивные ливни с градом.
Напомним, ранее в понедельник, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение в связи с грозами.
В предупреждении, объявленном по всей стране, говорится, что в первой половине дня гроза затронет западную и центральную часть Латвии, а во второй половине дня грозы ожидаются и в восточной части страны.
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Будет дуть в основном слабый или умеренный южный и юго-западный ветер. При этом порывы ветра могут превысить 20 метров в секунду.
Днем и к вечеру количество грозовых туч увеличится, а поздно вечером погода улучшится.