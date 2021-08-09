Грозовые ливни дошли до Риги

После ливней в Курземе и на западе Земгале температура воздуха опустилась до +14 градусов, холодный воздух быстро приближался к Риге и пришел с сильными порывами ветра.

Ожидаются и ливни, в результате которых может на короткое время затопить отдельные улицы, есть и риск града.

В 12 часов на наблюдательной станции в Салдусе во время грозы были зарегистрированы порывы ветра до 23 метров в секунду.

Грозовые ливни прошли почти все Курземе и достигли Земгале. Местами грозовые тучи принесли очень интенсивные ливни с градом.

Напомним, ранее в понедельник, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение в связи с грозами.

В предупреждении, объявленном по всей стране, говорится, что в первой половине дня гроза затронет западную и центральную часть Латвии, а во второй половине дня грозы ожидаются и в восточной части страны.

Гроза принесет не только сильные дожди, но местами и град - величина градин может достигать нескольких сантиметров, а также сильный ветер, который может перерасти в шторм.

Галерея: Дождь в риге

Будет дуть в основном слабый или умеренный южный и юго-западный ветер. При этом порывы ветра могут превысить 20 метров в секунду.