Латвию настигли первые грозовые тучи; объявлено желтое предупреждение

В предупреждении сказано, что в первой половине дня гроза затронет всю западную и центральную часть страны, во второй половине дня гроза ожидается и на востоке.

Отломанные ветви деревьям, незакрепленные предметы и обломки могут переноситься по воздуху. Локально возможно затопление низин. Езду могут осложнить затрудненная видимость и аквапланирование. Если это возможно, рекомендуется искать убежища в закрытых помещениях.

Напомним, в понедельник в Латвии, начиная с юго-запада, ожидаются ливни и грозы, которые местами будут сильными.

Гроза принесет не только сильные дожди, но местами и град - величина градин может достигать нескольких сантиметров, а также сильный ветер, который может перерасти в шторм.

Будет дуть в основном слабый или умеренный южный и юго-западный ветер. При этом порывы ветра могут превысить 20 метров в секунду.

Днем и к вечеру количество грозовых туч увеличится, а поздно вечером погода улучшится.