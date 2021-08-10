Вт, 10.08.2021
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Во вторник местами ожидаются дожди и грозы

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник в Латвии местами - главным образом в западной и центральной частях страны - ожидается кратковременный дождь, сообщает агентство LETA.

Местами пройдут грозы с сильным дождем и порывами ветра до 18 метров в секунду. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Солнце прогреет воздух до +20...+25 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь и гроза с порывистым ветром, воздух прогреется до +24 градусов.

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