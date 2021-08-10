В среду в некоторых местах Латвии ожидается сильная гроза

Дождевые облака будут формироваться днем ​​и ночью. Грозы возможны во всех регионах страны, местами будут сильные.

В основном будет дуть слабый ветер. Солнце будет мало. Температура воздуха ночью опустится до +11 ... + 16 градусов, а днем ​​не превысит +19 ... + 23 градусов.

В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы, будет преобладать слабый южный ветер. Температура воздуха большую часть дня будет в пределах +16 ... + 19 градусов.