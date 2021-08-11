В среду по всей стране пройдут дожди, местами ожидаются грозы

Интенсивные ливни местами вызовут затопление низин. Ливни ожидаются во всех регионах страны, однако сильные осадки будут локальными.

Будет дуть слабый ветер, во время грозы - порывистый ветер. Максимальная температура воздуха составит +19...+23 градуса.