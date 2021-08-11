В среду по всей стране пройдут дожди, местами ожидаются грозы
В среду на большей части территории Латвии ожидается дождь, местами пройдут грозы, сообщает агентство LETA.
В среду на большей части территории Латвии ожидается дождь, местами пройдут грозы, сообщает агентство LETA.
Интенсивные ливни местами вызовут затопление низин. Ливни ожидаются во всех регионах страны, однако сильные осадки будут локальными.
Будет дуть слабый ветер, во время грозы - порывистый ветер. Максимальная температура воздуха составит +19...+23 градуса.
В Риге периодически будет идти дождь, возможны грозы, будет дуть слабый ветер переменчивого направления, а воздух прогреется до +21 градуса.