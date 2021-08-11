Ср, 11.08.2021
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Дожди с грозами ожидаются и на выходных

Гроза в Риге ФОТО: Edijs Pālens/LETA

После преимущественно сухой пятницы в Латвии опять ожидается дождь, местами он будет сильным, пройдут грозы, сообщает агентство LETA.

В четверг ливни затронут главным образом центральную и восточную часть страны. Пятница станет самым сухим днем на неделе, осадки ожидаются лишь местами, будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +20...+24 градусов.

В субботу и воскресенье периодически ожидается дождь. Грозовые ливни могут сопровождаться градом и сильным ветром. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Возможно, в воскресенье температура воздуха не превысит +17...+22 градуса.

Вероятно, осадки продолжатся и на следующей неделе.

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