Чт, 12.08.2021
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В четверг по-прежнему ожидаются дожди

Дожди в Риге. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 12 августа, во многих регионах Латвии, в основном в центральных и восточных, ожидаются дожди, в том числе грозовые, прогнозируют синоптики.

Сильные грозовые ливни локально могут затопить низкие места.

В основном будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер. Самым сухим и солнечным четверг будет в Курземе. Максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса.

В Риге ожидается дождь, возможны сильные грозовые ливни. Температура воздуха составит около +20 градусов.

В Риге и других регионах страны будет действовать желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о грозах с проливными дождями и порывами ветра до 15 метров в секунду.

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