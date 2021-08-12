В четверг по-прежнему ожидаются дожди
В четверг, 12 августа, во многих регионах Латвии, в основном в центральных и восточных, ожидаются дожди, в том числе грозовые, прогнозируют синоптики.
В четверг, 12 августа, во многих регионах Латвии, в основном в центральных и восточных, ожидаются дожди, в том числе грозовые, прогнозируют синоптики.
Сильные грозовые ливни локально могут затопить низкие места.
В основном будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер. Самым сухим и солнечным четверг будет в Курземе. Максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса.
В Риге ожидается дождь, возможны сильные грозовые ливни. Температура воздуха составит около +20 градусов.
В Риге и других регионах страны будет действовать желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о грозах с проливными дождями и порывами ветра до 15 метров в секунду.