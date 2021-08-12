Пятница будет преимущественно сухой, местами будет светить солнце

Ночью в некоторых местах образуется туман. Температура воздуха ночью опустится до +11 … + 15 градусов, местами на побережье - до +18 градусов. Днем температура достигнет +20 ... + 24 градусов.

Ветер с запада будет слабым или умеренным.

В пятницу в Риге ожидается небольшая переменная облачность, без осадков. При слабом и умеренном западном ветре температура воздуха ночью опустится до +13 … + 15 градусов, а днем ​​поднимется до +23 … + 24 градусов.