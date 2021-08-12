Чт, 12.08.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Пятница будет преимущественно сухой, местами будет светить солнце

Цветы. Иллюстративное фото. ФОТО: Zane Bitere/LETA

В пятницу, 13 августа, в Латвии не ожидается значительных осадков, местами будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Ночью в некоторых местах образуется туман. Температура воздуха ночью опустится до +11 … + 15 градусов, местами на побережье - до +18 градусов. Днем температура достигнет +20 ... + 24 градусов.

Ветер с запада будет слабым или умеренным.

В пятницу в Риге ожидается небольшая переменная облачность, без осадков. При слабом и умеренном западном ветре температура воздуха ночью опустится до +13 … + 15 градусов, а днем ​​поднимется до +23 … + 24 градусов.

НАВЕРХ
Back