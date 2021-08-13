В субботу местами ожидается гроза
В субботу, 14 августа, над Латвией пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром, прогнозируют синоптики.
В субботу, 14 августа, над Латвией пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с порывистым ветром, прогнозируют синоптики.
В Курземе уже ночью возможна гроза. Наибольшая вероятность града будет днем и вечером на востоке страны. Солнце будет светить между облаками.
Будут дуть ветры от слабых до умеренных с юга, юга и запада до 20 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит +14 ... + 18 градусов, на востоке страны +11 градусов. Днем воздух прогреется до +20 ... + 25 градусов.
В субботу в Риге ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ночью будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха не опустится ниже +16 градусов; юго-западный ветер днем немного усилится и воздух прогреется до +23 градусов.
Галерея: Лето в Латвии